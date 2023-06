"Wiem, jak dużo pracy przed nami. Na świętowanie przyjdzie czas po wygranych wyborach" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, komentując Marsz 4 czerwca, który odbył się z inicjatywy Platformy Obywatelskiej w Warszawie. "To był marsz ludzi dobrej woli, jasna strona mocy - w przeciwieństwie do mroku na Nowogrodzkiej. Tam smutni panowie dzisiaj siedzą - jeśli Jarosław Kaczyński się już obudził - i nie wiedzą, co się stało. Może pokazują Kaczyńskiemu tylko paski reżimowej telewizji" - ocenił.

Wideo youtube Marsz dał bardzo dużo pozytywnej energii i wiary w zwycięstwo. Ludzie mówili tylko o jednym: że jesień będzie nasza, że wygramy te wybory - podkreślał w Rozmowie w południe w RM FM Borys Budka. To jest potrzebny impuls dla niezdecydowanych, dla tych, którzy może nie chcieli iść do wyborów. Zobaczyli tę siłę - tłumaczył gość Mariusza Piekarskiego. Borys Budka / Paweł Supernak / PAP Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Kaczyński boi się tylko jednej osoby w Polsce - Donalda Tuska - ocenił Budka. Po to ta pseudokimisja, po to te ataki - żeby Jarosław Kaczyński mógł walczyć ze swoim odwiecznym wrogiem. Donald Tusk się go nie boi. Donald Tusk wie, jak wygrywać z Kaczyńskim i jesienią wspólnie z Kaczyńskim wygramy - zapewniał.