W Polsce nie będzie dwuwładzy, bo mamy system parlamentarno-gabinetowy – zapewnił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł PiS Marcin Ociepa. „Mamy taki system i będziemy tego prawa przestrzegać. Natomiast prezydent ma ogromną rolę - myślę, że w Polsce niedocenianą” - dodał.

Marcin Ociepa był pytany, czy znajdzie się w Gabinecie Prezydenta Karola Nawrockiego. Nie ma decyzji w tej sprawie - odpowiedział gość Marka Tejchmana.

Zapewnił także, że w Polsce - po tym, jak Karol Nawrocki obejmie oficjalnie funkcję prezydenta RP - nie będzie dwuwładzy.

Ustrojowo mamy system parlamentarno-gabinetowy. (...) Mamy taki system i będziemy tego prawa przestrzegać. Natomiast prezydent ma ogromną rolę i myślę, że w Polsce niedocenianą. (...) Oprócz słynnego prawa weta jest inicjatywa ustawodawcza, jest kancelaria z ministrami, ma mnóstwo prezydent kompetencji w zakresie polityki zagranicznej, czy wojsko jeśli chodzi o generałów - powiedział poseł PiS.

Jego zdaniem Polacy nie oczekują od polityków cukierkowej współpracy, ale "dowożenia tematów". Jeżeli Donald Tusk nie jest w stanie dowozić tematów, czyli realizować swoich własnych obietnic wyborczych, to powstaje nowy ośrodek władzy, który może wychodzić z takimi inicjatywami - powiedział.

"Kandydatura Klicha na ambasadora w Waszyngtonie jest wyjątkowo szkodliwa"

Nie może być tak, że będziemy ustępować przed dyktatem terrorystów. Mamy politycznych terrorystów - czyli Donalda Tuska i jego ekipę, która powiedziała, że albo prezydent (Andrzej) Duda podpisze wszystkie nominacje ambasadorskie Radosława Sikorskiego, albo nie będzie ambasadorów w ogóle - podkreślił Ociepa.

Stwierdził przy tym, że kandydatura Bogdana Klicha na ambasadora w Waszyngtonie jest "wyjątkowo szkodliwa".

Nie może Klich, który wyzywał prezydenta USA Donalda Trumpa od chorych psychicznie, być polskim ambasadorem w Waszyngtonie. To jest działanie na szkodę Polski. (...) To jest prowokacja wobec Białego Domu. Z całą pewnością nie jest to w interesie Polski - stwierdził polityk PiS.

