Sławomir Nitras tłumaczył w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że swoją wypowiedzią o politykach PiS nie chciał obrazić ani stygmatyzować osób otyłych. Jak ja bym panu pokazał swoje zdjęcie sprzed 20 lat to sam miałbym się czego wstydzić - zauważył. Nie zmienia to faktu, że ci ludzie - w pewnym cudzysłowie - pasą się za publiczne pieniądze, kradną publiczne pieniądze. To, co się dzieje w NCBiR, Ministerstwie Kultury, Ministerstwie Skarbu, Polskie Szwalnie - wyliczał.

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa również o inną głośną wypowiedź - o "opiłowywaniu katolików". Jeśli pan chciałby jako katolik korzystać z przywilejów, którymi cieszy się Kościół katolicki w Polsce, kosztem innych obywateli - to pana opiłuję - mówił Nitras. Jeżeli pan uznaje, że ludzie wierzący i niewierzący w Polsce powinni się cieszyć takimi samymi prawami i że kościół katolicki powinien być wyraźnie ograniczony, jeśli chodzi o przywileje prawne, finansowe, to możemy znaleźć porozumienie - dodał.

Nitras: Klub KO po wyborach złoży projekt liberalizacji prawa aborcyjnego

Platforma ma w tej sprawie wyraźne stanowisko, podjęte już 2 lata temu. Nie da się ukryć, że w Polsce pod tym względem dużo się zmieniło. I Kościół, i PiS sam się prosił o odchylenie wahadła w drugą stronę. Tę sprawę trzeba po prostu uregulować. Stanowisko Platformy jest oczywiste. Mogę zagwarantować jedną rzecz: klub Koalicji Obywatelskiej po wyborach złoży projekt liberalizacji prawa aborcyjnego, dopuszczający przerwanie ciąży do 12. tygodnia - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras.

Gość RMF FM był też pytany, czy Platforma Obywatelska po ponownym dojściu do władzy zamierza podnieść wiek emerytalny. Nie, tę kwestię mamy rozstrzygniętą. Już wiele było wypowiedzi polityków Platformy. Pozostaje problem niskich emerytur, które nam po prostu grożą - mówił polityk. Przypomnę, że jednym z kamieni milowych, który zaakceptował rząd Mateusza Morawieckiego jest efektywne podniesienie wieku emerytalnego. To jest pytanie, co oni z tym fantem zamierzają zrobić? Bardzo ważne jest, żeby młodzi 20, 30-letni Polacy dziś mieli świadomość, że to dotyczy również ich emerytur, że to nie dotyczy tylko dzisiejszych emerytur - wyjaśniał Nitras.



Polityk Platformy Obywatelskiej był też pytany o niedawne słowa Janiny Ochojskiej, europosłanki Koalicji Obywatelskiej, która wątpiła w strategię kampanijną partii.

Często słuchałem takich nieładnych słów pod adresem Janiny Ochojskiej ze strony polityków PiS-u. Szczególnie dotyczących jej aktywności w bronieniu ludzi na granicy. Wiem jedno, krytykować ją może ktoś, kto tyle dobra uczyni, co pani Janina Ochojska - mówił Nitras. Nie wiem, na ile Janina Ochojska ma świadomość naszej strategii politycznej, naszej strategii marketingowej. Sondaże pokazują, że idziemy w dobrym kierunku, ale zawsze możemy być lepsi. Mam nadzieję, że do wyborów wystarczy nam czasu, żeby zasłużyć na pochwały od Janiny Ochojskiej - dodał polityk.