"Obiecuję więcej mandatów w Senacie. 65 mandatów to na dzisiaj minimum" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, nawiązując do paktu senackiego, który ma zostać podpisany we wtorek przez ugrupowania opozycyjne. "Na pewno po tej stronie nie będzie bratobójczej walki" - zapewniał gość Kazimiery Szczuki.

Wideo youtube

Jestem bardzo mocno emocjonalnie związany z tym projektem. 4 lata temu współtworzyłem pakt senacki. On wtedy nie był doskonały. Zdając sobie sprawę z tych niedoskonałości, wraz z kolegami z innych partii demokratycznych stworzyliśmy formułę, która umożliwi sięgnięcie po jeszcze większy zasób demokratyczny w Senacie - mówił w RMF FM Piotr Zgorzelski. Było ponad 50 mandatów. Gdyby dzisiaj odbywały się wybory do Senatu to już partie demokratyczne w ramach paktu senackiego miałyby szansę zdobyć nawet 65 mandatów - dodał polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zgorzelski: Obiecuję więcej mandatów w Senacie. 65 to minimum

Wicemarszałek Sejmu był też pytany o plany opozycji dotyczące startu w wyborach do Sejmu. Herbata od słodzenia może być przesłodzona. Nie możemy tematu przesłodzić mówieniem cały czas "jedna lista, jedna lista" jak jakieś zaklęcie - tłumaczył. To by się dało zrobić. Taką patchworkową koalicję przeżyliśmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Okazało się, że skrzydła tej koalicji były słabe. Wyborcy nie rozumieli tego projektu - ocenił Zgorzelski. Jesteśmy przekonani, że nie jedna, a dwie listy dają szansę na zwycięstwo - podkreślił.

Jesteśmy przed trójskokiem. Na jesieni wybory parlamentarne, później wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego. To będzie naprawdę mordercza bitwa i walka o zwycięstwo - podsumował gość Kazimiery Szczuki.