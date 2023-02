Jesienią wygramy dla Polski wybory, jesteśmy do tego gotowi; nikt nie zdejmie z Koalicji Obywatelskiej tego patriotycznego obowiązku - mówił we wtorek w Łodzi szef PO Donald Tusk. Zapowiedział, że pierwszy rok programu Kredyt 0 proc. będzie kosztował 4 mld zł.

Donald Tusk / Marian Zubrzycki / PAP

Politycy Koalicji Obywatelskiej od poniedziałku prowadzą objazd województwa łódzkiego; odbyli ponad 100 spotkań w 31 miejscowościach.

Od wizyty w województwie łódzkim i od pierwszej odsłony programowej zaczynamy wielki projekt, którego częścią są wyjazdowe posiedzenia klubu parlamentarnego KO w każdym z województw - mówił Tusk na posiedzeniu klubu w Łodzi.

Oświadczył, że KO bierze na siebie obowiązek wygrania tegorocznych wyborów parlamentarnych. Nikt nie zdejmie z KO tego patriotycznego obowiązku: musimy wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za zmianę w Polsce jesienią tego roku. Jesteśmy do tego gotowi - powiedział Tusk. Jesienią wygramy dla Polski te wybory - dodał.

Przypomniał, że jedną z propozycji programowych jest projekt zakładający kredyt 0 proc. na pierwsze mieszkanie dla ludzi do czterdziestego piątego roku życia oraz 600 zł dopłaty do najmu mieszkań. Program ma obejmować także remonty mieszkań, które nie nadają się do zamieszkania albo wymagają remontu.

Jak dodał Tusk, to BGK ma refinansować odsetki. To wsparcie ze strony BGK, a więc budżetu będzie wynosiło około 4 mld zł w pierwszym roku - mówił. A wiecie, ile wyniósł zysk netto Orlenu za ostatnie 3 miesiące tamtego roku? 16 mld zł. My wydamy dużo pieniędzy na ten program, żeby każda zainteresowana rodzina mogła wziąć Kredyt 0 proc. na mieszkanie. Ale, uwierzcie mi, to nie będzie narażało budżetu państwa na koszty większe niż to, co PiS kradnie w ciągu jednego roku - powiedział.

Były premier stwierdził, że program Kredyt 0 proc. ma być sposobem na realizację "bardzo uzasadnionego stwierdzenia, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem". Zaznaczył, że jego rząd realizował już program mieszkaniowy, w ramach którego zbudowano 250 tys. mieszkań. Wskazywał też, że obecny premier Mateusz Morawiecki zobowiązał się do budowy 100 tys. mieszkań. Siedem lat rządzicie, udało wam się zbudować dla ludzi 20 tys. mieszkań. I to są mieszkania, w których ludzie zakładają stowarzyszenie poszkodowanych przez ten program - powiedział Tusk pod adresem rządzących.