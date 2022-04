"Chciałbym bardzo, żeby doszło do powstania poważnej siły centroprawicowej, która ma wizję i pomysł na Polskę" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Wypij, wiceszef Porozumienia. Czy kadencja Sejmu zostanie skrócona? "Jeżeli w PiS-ie nie mają pewności, że utrzymają władzę, a żadne badania na to nie wskazują, Sejmu na pewno nie skrócą" - podkreślił gość Marka Tejchmana.

Poseł zaprzeczył medialnym spekulacjom, jakoby miał zmienić partię polityczną. Już kilka razy spotykałem się z tym, że miałem wylądować w różnych partiach, zarówno tych rządzących, jak i będących w opozycji. Nie ma tematu, moje miejsce jest w Porozumieniu - powiedział.

A czy miejsce Porozumienia jest w sojuszu z PSL-em? Tego nie wiem, chciałbym bardzo, żeby doszło do powstania poważnej siły centroprawicowej, która ma wizję i pomysł na Polskę. Trzecia kadencja PiS-u to byłaby prawdziwa katastrofa dla Polski. Wtedy oni nie znaliby już żadnych granic - mówił Michał Wypij.

Wiceszef Porozumienia dostał się do Sejmu właśnie z listy PiS. Ona była atrakcyjna dla Polaków, dlatego dwukrotnie wygrała wybory. Dzisiaj ona nie jest atrakcyjna, odeszła od swojego programu. Zdradziła swoich wyborców i w najważniejszym momencie zawiodła. Nie jest to zjednoczona prawica, bliżej im teraz do zjednoczonej lewicy - mówił gość RMF FM.

Wypij pytany był też o Krajowy Plan Odbudowy. Trzeba zrobić wszystko, żeby zniknęły przeszkody, które powodują, że KPO jest blokowane. Bo to nie są pieniądze dla Prawa i Sprawiedliwości, czy jakiejkolwiek innej partii politycznej. To są pieniądze dla polskich przedsiębiorców i rodzin, które są nam potrzebne - zaznaczył.

Czy zagłosowałby za samorozwiązaniem Sejmu? Jeżeli będzie gotowość, żeby taki wniosek się pojawił, nie boję się weryfikacji wyborców. PiS zawsze straszył. Straszy bardziej swoich. Jeżeli nie mają pewności, że utrzymają władzę, a żadne badania na to nie wskazują, Sejmu na pewno nie skrócą. Prędzej wydłużą sobie mandat, niż skrócą ten Sejm. Interesuje ich tylko utrzymanie władzy za wszelką cenę - mówił Wypij.