"Powinniśmy absolutnie wykluczyć wszystkich rosyjskich sportowców z uczestnictwa w rozgrywkach międzynarodowych. Mam na myśli zawodników reprezentacji, występujących pod flagą i godłem Rosji" - mówił w specjalnej Rozmowie w RMF FM minister sportu Kamil Bortniczuk. "Baraż Polski z Rosją w eliminacjach mundialu w ogóle nie powinien się odbyć" - podkreślił gość Tomasza Terlikowskiego.

Kamil Bortniczuk / Piotr Szydłowski / RMF FM

"Nie wyobrażam sobie tych wieczornych meczyków, gdy giną ludzie. Nie wyobrażam sobie, by w tym współzawodnictwie brali udział reprezentanci Rosji, aby świat miał legitymizować hymn Rosji przed meczami" - mówił Bortniczuk.

"Polska nie powinna grać barażu z Rosją"

Zdaniem ministra sportu, "mecz z Rosją w ogóle nie powinien się odbyć". "Powinniśmy zostawić FIFA jeszcze chwilę na autorefleksję. A jeśli FIFA nie podejmie odpowiedniej decyzji... Są rzeczy ważne i ważniejsze. Niezależnie od konsekwencji nie powinniśmy przystępować do tego meczu" - zaznaczył Bortniczuk.

"Nawoływałem do przeniesienia tego meczu na neutralny grunt kilka dni przed tą napaścią. Kiedy to była napaść taka dyplomatyczno-polityczna. W momencie, kiedy rozpoczęły się działania wojenne, giną cywile, tu nie ma przestrzeni na myślenie o tym, żeby z przedstawicielami tego państwa, rządzonego przez Putina, stawać w sportowe szranki" - mówił minister.

UEFA zdecydowała przenieść finał Ligi Mistrzów z Petersburga do Paryża. FIFA, jak podkreśliła, póki co, monitoruje sytuację w Rosji i na Ukrainie. "Na Ukrainie to jest kwestia bezpieczeństwa zawodników, a w Rosji to są kwestie polityczne. Dajmy FIFA chwilę na refleksję - powtórzył Bortniczuk

Czy polski rząd również będzie naciskał na FIFA? "Ten nacisk już jest. Wczoraj spotkałem się z przedstawicielami związków sportowych, które mają w najbliższym czasie rywalizować z Rosjanami. Efekty już są takie, że chociażby mecz piłki ręcznej kobiet, który miał się odbyć za tydzień w Polsce, później w Rosji, już został odwołany. Wystosowałem także list do FIFA i ministrów sportu krajów Unii Europejskiej. Mam już sygnały, że prezydencja francuska w pełni podziela nasze stanowisko" - mówił minister.

Rosja jest III Rzeszą naszych czasów? "Absolutnie tak, nie mam żadnych wątpliwości" - mówił minister. "Putin bardzo dużo inwestował w sport, ale także w umieszczanie swoich ludzi w zarządach poszczególnych federacji sportowych" - powiedział gość RMF FM.