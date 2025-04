Czy aktywne działanie w internecie przekłada się na wzrost poparcia w sondażach? Jak i czy obce państwa wpływają na wybory w Polsce? Czy ostatnie debaty w Końskich mają przekład na wzrost poparcia dla poszczególnych kandydatów? - o to Piotr Salak zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michała Fedorowicza, przewodniczącego europejskiego kolektywu analitycznego Res Futura.

Gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM zapytamy także, jak w internecie można sięgnąć po wyborcę centrowego oraz o to, czy obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego mogą wzmocnić któregoś z kandydatów w wyborczym wyścigu?

Piotr Salak porozmawia z Michałem Fedorowiczem, przewodniczącym europejskiego kolektywu analitycznego Res Futura, także o obecnych trendach i bańkach informacyjnych w mediach społecznościowych.

Michał Fedorowicz / Marcin Obara / PAP

