Przed litewskim sądem staną członkowie grupy dywersyjnej, która próbowała podpalić ​w Szawlach firmę produkująca elektroniczny sprzęt dla ukraińskiej armii w 2024 roku. Oskarżeni to dwóch Kolumbijczyków, Hiszpan, Kubanka, obywatel Rosji i obywatel Białorusi. Cudzoziemcy to część większej siatki zarządzanej z Rosji, która miała dokonywać aktów dywersji także w Polsce, Rumuni i w Czechach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wrześniu 2024 roku doszło do prób podpalenia mobilnych stacji analizy widma radiowego należących do firmy TVC Solutions w Szawlach na Litwie. Urządzenia te, o wartości około 1,5 mln euro, były przeznaczone dla ukraińskich sił zbrojnych. Łączna wartość wszystkich zaatakowanych obiektów przekroczyła 4 mln euro.

Według ustaleń śledczych pierwsza próba podpalenia miała miejsce w nocy 17 września 2024 r. Sprawcy, Hiszpan i Kolumbijczyk, zostali spłoszeni przez przechodniów i uciekli do Rygi, stolicy Łotwy, gdzie zostali zatrzymani dzięki współpracy litewskich i łotewskich służb.

Zdjęcie z próby podpalenia udostępnione przez litewską policję / Litewska Policja / Policja

Druga próba zamachu miała miejsce 22 września, jednak również zakończyła się niepowodzeniem - użyte środki nie były w stanie wywołać pożaru.

Po kilku dniach akcję mieli dokończyć Białorusin i Rosjanin, którzy przyjechali z Hiszpanii. Także nieskutecznie.

Efekty działań miała ocenić Kubanka, która przyjechała na Litwę z Rosji. Ją również zatrzymano. Później w Hiszpanii wpadł Kolumbijczyk, który finansował akcję.

Cel: destabilizacja i zastraszenie

Śledczy ustalili, że członkowie grupy terrorystycznej "starannie przygotowali się do zaplanowanej zbrodni i przybyli na Litwę kilka tygodni przed pierwszą próbą podpalenia". Sprawdzali punkty dostępu do firmy, drogi ewakuacyjne oraz instalowali środki bezpieczeństw

Podczas śledztwa ustalono, że ich działania koordynowali mieszkający w Rosji i pracujący dla GRU (Głównego Zarządu Wywiadowczego Rosji - przyp. red.) Kolumbijczyk i Kubańczyk.

Ci ludzie mają też odpowiadać za koordynację akcji sabotażowych w Polsce, Czechach i Rumunii. Wszysy przebywają obecnie w areszcie na Litwie.