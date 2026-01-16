Zaczynające się właśnie ferie zimowe upłyną pod znakiem wyraźnego podziału pogodowego w Polsce. Jak informuje synoptyk IMGW Agnieszka Harasimowicz, przez najbliższy tydzień utrzyma się mroźna aura na wschodzie kraju, podczas gdy zachód będzie nieco cieplejszy. "We wschodniej połowie kraju należy się spodziewać w nocy i rano spadków temperatury poniżej -15 stopni C" – podkreśla Harasimowicz.

Ferie 2026 będą wyjątkowo zimne, szczególnie w pierwszym terminie zimowego wypoczynku / Dawid Wolski / East News

Sprawdź, gdzie według IMGW w najbliższym czasie spodziewane są największe mrozy.

Dowiedz się, kiedy nadejdzie ocieplenie i które regiony kraju mogą liczyć na łagodniejsze temperatury podczas ferii zimowych.

Weekend 24-25 stycznia zapowiada się jako jeden z zimnejszych. Na Suwalszczyźnie temperatura spadnie nawet do -12 stopni C, a w południowo-zachodniej Polsce, na przykład we Wrocławiu, termometry pokażą około -5 stopni C. Niedziela przyniesie jeszcze większe ochłodzenie - na krańcach wschodnich nawet -16 stopni C, w Lublinie -15 stopni C, a w Łodzi -14 stopni C.

Tak niskie temperatury mogą stanowić wyzwanie zarówno dla osób planujących zimowe wyjazdy, jak i dla mieszkańców regionów najbardziej dotkniętych mrozem. Warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu się do zimowych warunków, zwłaszcza podczas podróży samochodem.

Tak ma wyglądać pogoda w najbliższych dniach / IMGW /

Drugi tydzień ferii: Stopniowe ocieplenie, ale mróz nie odpuszcza

Wraz z początkiem drugiego tygodnia pierwszego terminu ferii, czyli od 26 stycznia, modele długoterminowe przewidują delikatne ocieplenie. Jednak mimo łagodniejszych prognoz, ujemne temperatury utrzymają się w całym kraju. Na zachodzie termometry wskażą średnio od -1 stopnia C do -2 stopni C, w centrum Polski (Łódzkie, Kielce) około -6 stopni C, a na Suwalszczyźnie nawet -9 stopni C.

Uczniowie mogą się spodziewać prawdziwie mroźnego wypoczynku / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Choć mróz nie odpuści, warunki pogodowe będą bardziej sprzyjające dla osób, które planują aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Nadal jednak należy zachować ostrożność i odpowiednio się ubierać, by uniknąć wychłodzenia organizmu.

Luty przyniesie powiew cieplejszego powietrza

Długoterminowe modele IMGW / IMGW /

Na początku lutego mrozy zaczną powoli ustępować, zwłaszcza na zachodzie kraju. W tych regionach pojawią się pierwsze dodatnie temperatury, sięgające nawet 2 stopni C. W centralnej Polsce oraz na wschodzie - na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach - utrzyma się lekki mróz, choć temperatury będą już wyraźnie wyższe niż w drugiej połowie stycznia.

Ocieplenie utrzyma się także w drugim i trzecim tygodniu lutego, kiedy ferie zimowe będą miały kolejne województwa. Warunki na drogach mogą być bardziej sprzyjające, choć śniegu może być już mniej.