Od 18 stycznia w Polsce w życie wchodzą istotne zmiany dla palaczy. Nowe przepisy są pokłosiem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Już od niedzieli w sklepach osoby palące nie kupią smakowych wkładów tytoniowych do podgrzewaczy.

Zmiany dla palaczy od 18 stycznia 2026: Zakaz sprzedaży aromatyzowanych wkładów tytoniowych do podgrzewaczy / Shutterstock

W życie wchodzi zakaz sprzedaży aromatyzowanych wkładów tytoniowych do podgrzewaczy

18 stycznia wchodzi w życie nowelizacja ustawy antynikotynowej, która wprowadza zakaz sprzedaży aromatyzowanych, czyli smakowych wkładów tytoniowych do podgrzewaczy.

To kolejne działania będące pokłosiem tego, że - jak przypomina resort zdrowia - szacuje się, że w Polsce z powodu palenia papierosów rocznie umiera prawie 70 tys. osób, co stanowi 17 proc. zgonów ogółem. W 9 na 10 przypadków diagnozy raka płuc okazuje się, że chory pali lub palił papierosy.

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zrównuje podgrzewane wyroby tytoniowe z tradycyjnymi papierosami pod względem zakazów dotyczących aromatów.

Zakaz obejmuje wszystkie wkłady o tzw. aromacie charakterystycznym – czyli o wyraźnie wyczuwalnym smaku lub zapachu innym niż tytoń. Ze sklepów znikną zatem popularne warianty smakowe – m.in. owocowe, mentolowe czy cukierkowe.

Niektóre smakowe wyroby tytoniowe pozostaną w sprzedaży przez okres przejściowy. Produkty z odpowiednimi zezwoleniami mogą być sprzedawane jeszcze przez maksymalnie 9 miesięcy. Po okresie przejściowym rynek wkładów do podgrzewania tytoniu będzie ograniczony wyłącznie do klasycznego tytoniu.