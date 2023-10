Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Zapytamy go m.in. o to, czy Polska radzi sobie w walce z pedofilią. Politycy różnych opcji chętnie zabierają głos w tej sprawie, kiedy media ujawnią jakąś bulwersują sprawę, ale czy nasz kraj systemowo chroni najmłodszych przed tego typu przestępczością?

Krzysztof Gawkowski / Karolina Bereza / RMF FM

Z Krzysztofem Gawkowskim porozmawiamy ponadto o tym, jak zmienić obowiązujący od 25 lat w Polsce konkordat, czy Lewica - jeśli dojdzie do władzy - ograniczy obecność kapelanów w instytucjach publicznych oraz jak chce do zmian w ustawie o ochronie zwierząt przekonać PSL i AgroUnię.

Tematem rozmowy będą też relacje polsko-ukraińskie oraz przygotowywane w UE nowe regulacje dotyczące migracji. Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości słusznie sprzeciwia się unijnemu paktowi migracyjnemu?

Na Popołudniową rozmowę w RMF FM, której gospodarzem będzie Tomasz Terlikowski, zapraszamy tuż po godz. 18.00