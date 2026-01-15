Sąd Rejonowy w Kielcach nakazał prokuraturze ponowne przeanalizowanie roli instytucji publicznych w sprawie tragicznej śmierci ośmioletniego Kamilka z Częstochowy. Decyzja sądu to efekt częściowego uwzględnienia zażalenia na wcześniejsze umorzenie śledztwa dotyczącego zaniechań urzędników, którzy mieli nadzorować rodzinę chłopca.

Przyrodnia siostra Kamilka, Magdalena Mazurek (w środku) i działaczka społeczna Małgorzata Malczyk-Dziedzic (z lewej) przed siedzibą Sądu Rejonowego w Kielcach. / Piotr Polak / PAP

Sąd Rejonowy w Kielcach nakazał prokuraturze ponowne zajęcie się sprawą odpowiedzialności instytucji za śmierć Kamilka.

Wcześniejsze śledztwo zostało umorzone w styczniu 2025 roku przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku.

Sąd uwzględnił zażalenie pełnomocników rodzeństwa Kamilka w zakresie działań sądów, prokuratury, policji i pracowników socjalnych.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Podczas czwartkowego posiedzenia Sąd Rejonowy w Kielcach częściowo przychylił się do zażalenia pełnomocników rodzeństwa Kamilka, którzy domagali się wznowienia śledztwa w sprawie możliwych zaniechań ze strony instytucji publicznych. Sąd uznał, że prokuratura powinna ponownie zbadać działania sądów, prokuratury, policji oraz pracowników socjalnych, którzy mieli nadzorować sytuację rodzinną chłopca.

Umorzone śledztwo i kontrowersje

W styczniu 2025 roku Prokuratura Regionalna w Gdańsku umorzyła postępowanie dotyczące podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez urzędników i pracowników instytucji pomocowych. Prokuratorzy uznali wówczas, że nie doszło do złamania prawa. Decyzja ta spotkała się z krytyką ze strony opinii publicznej i przedstawicieli rodziny Kamilka, którzy twierdzili, że instytucje nie zareagowały odpowiednio na sygnały o przemocy.

Ośmioletni Kamilek zmarł 8 maja 2023 roku w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o życie. Chłopiec trafił do szpitala 3 kwietnia 2023 roku po zgłoszeniu złożonym przez biologicznego ojca. Ze śledztwa wynika, że ojczym dziecka przez kilka lat znęcał się nad nim, a bezpośrednio przed śmiercią miał oblać go wrzątkiem i położyć na rozgrzanym piecu, powodując rozległe oparzenia.

Odpowiedzialność instytucji pod lupą

Rodzina Kamilka przez lata pozostawała pod nadzorem różnych instytucji pomocowych oraz sądu rodzinnego. To właśnie ich działania - a zdaniem krytyków, przede wszystkim zaniechania - będą teraz ponownie przedmiotem śledztwa. Sąd oddalił jednak zażalenie w zakresie odpowiedzialności lekarzy i nauczycieli.