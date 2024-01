Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie europoseł PO Krzysztof Brejza. Porozmawiamy z nim między innymi o sytuacji byłych szefów CBA - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - skazanych za nadużycie władzy w związku z tzw. aferą gruntową. Resort sprawiedliwości przekazał dziś do Kancelarii Prezydenta dokumenty sądowe związane z procesem ponownego ich ułaskawienia. Niewykluczone więc, że tego samego dnia Andrzej Duda ogłosi swą decyzję w tej sprawie i obaj politycy będą mogli wyjść na wolność. Jeśli tak się stanie, czy Kamiński i Wąsik powinni mieć wówczas możliwość uczestniczenia w obradach Sejmu? Jak w tej sprawie powinien postąpić marszałek Sejmu Szymon Hołownia?

Krzysztof Brejza / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Krzysztofa Brejzę, który był jedną z osób inwigilowanych oprogramowaniem Pegasus, zapytamy też o to, jak wyobraża sobie prace komisji śledczej w tej sprawie. Czy sejmowa większość powinna zaakceptować obecność w tym gremium trzech byłych bliskich współpracowników Zbigniewa Ziobry, m.in. byłych wiceministrów sprawiedliwości - Sebastiana Kaletę i Michała Wójcika? To między innymi ich kandydatury klub PiS zamierza ponownie zgłosić do tej komisji.

Porozmawiamy także o tym, jak naprawić sytuację w prokuraturze i sądownictwie, a także o tym, kto - prokuratura czy kolejna komisja śledcza - powinien wyjaśnić opisane w raporcie Najwyższej Izby Kontroli nieprawidłowości wokół fuzji Orlenu z Lotosem.

