"Pan przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak przekazał mi informację, że nasze kandydatury do komisji śledczej ds. Pegasusa będą ponowione" – zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Sebastian Kaleta. Oprócz byłego wiceministra sprawiedliwości chodzi tu o Michała Wójcika i Jana Kanthaka, w przeszłości współpracowników byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. "Klub PiS nie zgodzi się na to, żeby meblowano przedstawicieli opozycji do tej komisji. Członkowie większości z płaczem poszli do Hołowni, bo nie chcą z nami pracować. To jest żałosne" – komentował Kaleta.

Wideo youtube Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kaleta o komisji śledczej ds. Pegasusa: Członkowie większości z płaczem poszli do Hołowni Poseł PiS na antenie RMF FM odpowiadał na pytania Roberta Mazurka - czy członkostwo byłego wiceministra sprawiedliwości w komisji śledczej ds. Pegasusa, która ma badać pracę tego resortu, może wywołać konflikt interesów. Poznaj sprawę: Urzędnicy Ziobry w komisji ds. Pegasusa? Fakty dotyczące braku konfliktu interesów w tej sprawie z punktu formalnego są jasne - mówił Kaleta, dodając: Jeśli wybiera się członków komisji, to ustala się, czy spełniają oni ustawowe przesłanki, czy sprawa ich dotyczy. Członkowie komisji wskazani przez PiS te warunki spełniają. Z tego powodu, że zgodnie z podziałem kompetencji obszar, którego dotyczy praca w komisji, nie znajdował się w naszych zadaniach. Ja żadnego dokumentu dotyczącego tej sprawy nigdy nie widziałem, nie podpisywałem, nie czytałem. Dla mnie zapoznanie się z tymi dokumentami będzie nowością - zapewniał polityk PiS. Nie ma konfliktów interesów z tego powodu, że te dokumenty nie przechodziły przez nasze ręce. Rządzący są przekonani, że jest wielka afera, napompowali balonik, a być może, jak się spojrzy w dokumenty, to ten balonik z hukiem pęknie - dodawał. Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce więcej informacji. Fakty, opinie, komentarze: Powstanie zespół śledczy w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Opracowanie: Katarzyna Jasińska