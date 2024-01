"Bardzo żałuję, że ten wniosek nie został poparty przez naszych partnerów, ale cieszę się, że się w ogóle pojawił i że to wybrzmiało, że takie prowadzenie obrad jak w przypadku marszałka Bosaka nie powinno mieć miejsca" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM posłanka partii Razem Dorota Olko, odpowiadając na pytanie, czy głosowanie w sprawie odwołania Krzysztofa Bosaka z funkcji marszałka Sejmu, poróżni posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

/ Jakub Rutka / RMF FM

Wideo youtube

Marek Tejchman przypomniał, że koalicyjni partnerzy nie poparli wniosku dlatego, że jak mówił Marcin Bosacki na antenie RMF FM, Lewica nie uzgodniła tego z nikim.

"Rozmawiamy z partnerami, szczególnie te osoby, które są w rządzie, kwestia wniosku o odwołanie marszałka Bosaka nie wydawała nam się kontrowersyjna, bo to było tuż po tej sytuacji z posłem Braunem, która narusza powagę Sejmu i psuje wizerunek międzynarodowy" - odpowiedziała posłanka partii Razem.

Marek Tejchman dopytywał swojego gościa, czy nie narusza powagi Sejmu sytuacja, w której główna partia opozycyjna nie może sama decydować o tym, kto jest jej przedstawicielem w prezydium.

"To miejsce na przedstawiciela PiS cały czas czeka w prezydium Sejmu - o tym, że nie może być to Elżbieta Witek, zdecydowali posłowie i posłanki w głosowaniu, to jest uprawnienie posłów i posłanek, że głosują o konkretnej propozycji, więc nie mówimy, kto to ma być, jeśli kandydatura pani Witek została odrzucona, to byłoby poważnym zgłosić kogoś innego" - odpowiadała Dorota Olko.

Mieszkanie na start

Podczas Popołundiowej rozmowy w RMF FM pojawił się też temat mieszkalnictwa. Marek Tejchman zapytał, czy Lewica będzie blokować program "Mieszkanie na start"





"Mogę mówić w imieniu partii Razem, ale zdaje się, że zdanie całej Lewicy jest podobne. Jeśli chodzi o kredyty zero procent, to nie jest rozwiązanie, które jest mniej dobre niż to co proponujemy czyli budowa mieszkań komunalnych - to jest rozwiązanie po prostu szkodliwie. Mamy doświadczenie w tej kwestii, program Prawa i Sprawiedliwości "Bezpieczny kredyt dwa procent" pokazał jak poszybowały ceny mieszkań w górę" - tłumaczyła na antenie RMF FM Dorota Olko, gość Popołudniowej rozmowy.



Artykuł w trakcie aktualizacji.