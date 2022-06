"Według mnie to wojna na pewno na miesiące. Można budować scenariusze, z których będzie wynikało, że jakaś forma zamrożonego konfliktu może trwać i lata" – tak o konflikcie w Ukrainie mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bronisław Komorowski. "Dla nikogo to nie będzie korzystne" – ocenił były prezydent. "Będą to ewentualnie dodatkowe szanse dla Rosji, która dzisiaj jest osłabiona, ma kłopoty i bardzo wolno zdobywa terytorium Ukrainy. Jej (Rosji – przyp. red.) celem, dzisiaj się wszyscy do tego przyznają, była likwidacja niezależnego państwa ukraińskiego. Wolne tempo ofensywy rosyjskiej jest powodem poważnych kryzysów jeśli chodzi o siły zbrojne rosyjskie i gospodarkę, więc Rosja może zaplanować takie działania" - dodał.