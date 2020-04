„Bardzo poważny rozwiązaniem kryzysowym (dla biur podróży) są vouchery, które przenoszą umowy na przyszłość. Bardzo wiele osób, jeśli chodzi o wypoczynek dzieci, dzisiaj decyduje się na to, by przenieść tę umowę w formie vouchera na przyszły rok” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprezes Polskiej Izby turystyki Andrzej Kindler. Zaznaczył, że jeśli „poziom tych voucherów będzie na znaczącym poziomie”, to znacząco pomoże to branży turystycznej w czasie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Pytany o to, czy szybkie otwarcie granic uratuje turystykę, Kindler powiedział, że „samo otworzenie granic i hoteli bez wprowadzenia procedur bezpieczeństwa, żeby nasi klienci czuli się bezpieczni, nic nie da”.

Wideo youtube

Audio POSŁUCHAJ ROZMOWY MARCINA ZABORSKIEGO Z ANDRZEJEM KINDLEREM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bardzo zabiegaliśmy, by voucher był rozwiązaniem ustawowym. On jest zabezpieczony przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, czyli wszystkie środki, które wpłaciliśmy i w formie vouchera są przeniesione, to one bezpieczne nawet za rok - zapewniał.

Jeśli chodzi o zwrot pieniędzy (za wycieczkę), to jest on przesunięty o 180 dni - powiedział. Dodał, że nie wynika to z niechęci biur podróży do szybkiego zwracania pieniędzy, ale zwyczajnie z tego, że środki zostały już wydane na zaliczki. Myślę, że wszyscy mają tego świadomość, że ani Włosi, ani Hiszpanie, ani nikt inny nie jest w stanie zwrócić zaliczek z dnia na dzień - mówił.

Podkreślił, że dziś trudno oszacować, ile polska turystyka traci każdego dnia na międzynarodowym lockdownie związanym z pandemią koronawirusa. Na pewno jest bardzo trudna sytuacja dla firm zajmujących się wypoczynkiem dzieci i młodzieży, gdyż przeważnie one się specjalizują w połączeniu kolonii i obozów, a także wycieczek szkolnych, a te dzisiaj są masowo odwoływane - mówił.

Kindler: Żaden bank nie udziela dziś kredytów branży turystycznej

Dzisiaj w Polsce nie ma banku, który udziela kredytu branży turystycznej. I to jest największy dramat - powiedział Andrzej Kindler w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Banki nie przyjmują i nie rozpatrują wniosków. Branża turystyczna jest tą branża, która wymaga szybkiego kredytowania, niedużych kwot, stosunkowo do całej gospodarki, żeby przetrwać ten trudny okres. Możliwość pozyskania finansowania w bankach jest dziś praktycznie zerowa - dodał wiceprezes Polskiej Izby Turystyki.

Wiceprezes PIT powiedział też, że branżę turystyczną najprawdopodobniej dotkną masowe zwolnienia. Dzisiaj, szczególnie w obiektach noclegowych, cięcie zatrudnienia jest na bardzo dużym poziomie - to są firmy, które mają bardzo duże koszty i zerowe wpływy. Poziom redukcji zatrudnienia w branży turystycznej może dojść do 70 proc. Szacujemy, że dzisiaj bez dodatkowej pomocy poziom zatrudnienia jest nie do utrzymania - mówi.