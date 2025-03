Gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, była ambasador Polski w Rosji. Porozmawiamy m.in. o unijnym szczycie w Brukseli oraz sytuacji wokół Ukrainy.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej / Mikołaj Poruszek / RMF24

Z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz porozmawiamy o czwartkowym szczycie UE, na którym liderzy mają rozmawiać m.in. o konkurencyjności oraz budżecie Unii na lata 2028-2035.

Minister funduszy i polityki regionalnej zapytamy o środkach z KPO na zbrojenia, a także o unijnej polityce przemysłowej. W rozmowie nie zabraknie tematu Ukrainy. Byłą ambasador Polski w Rosji zapytamy o rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim.

