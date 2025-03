Sejm nie głosował nad rządowym projektem dotyczącym obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Mimo że jest to rządowy projekt, to za ustawą nie była cała koalicja rządząca. Tym przepisom stanowcze „nie” mówi Lewica, która uważa, że obniżka to zbyt duże obciążenie dla budżetu państwa.

Zdj, ilustracyjne / Shutterstock Rządowy projekt wprowadza dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa. Zmiany dotyczą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w składce zdrowotnej mają kosztować budżet państwa 4,6 mld zł, a przepisy będą obowiązywać od początku 2026 r.



Ich przeciwniczką jest m.in. ministra zdrowia Izabela Leszczyna. W środę zapowiedziała, że "na pewno" nie zagłosuje za obniżeniem składki zdrowotnej. Jak mówiła, jest po rozmowach z Ministerstwem Finansów i jej zdaniem NFZ "z pewnością tego nie udźwignie".



W czwartek projekt nie znalazł się w bloku głosowań i nie został poddany głosowaniu.



Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych poseł Janusz Cichoń (KO) przekazał, że sprawozdanie komisji z czwartkowego posiedzenia zostało przekazane do Prezydium Sejmu, a brak projektu ws. składki zdrowotnej w harmonogramie głosowań może wynikać z kwestii technicznych.



Według resortu finansów na reformie zyska ok. 2,45 mln przedsiębiorców; wyższe składki niż obecnie mieliby zapłacić podatnicy o największych przychodach rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.



