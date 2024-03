​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej.

Katarzyna Lubnauer / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z naszym gościem podsumujemy 100 dni rządu Donalda Tuska, porozmawiamy też o tym, czy od kwietnia nie będzie prac domowych dla uczniów, o dotacjach dla szkół, konsultacjach społecznych ws. nowej podstawy programowej, a także o wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa NBP.

