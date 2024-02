Podwyżki dla nauczycieli będą od kwietnia, może gdzieniegdzie uda się od marca – mówiła w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. "Niestety, prezydent odwlekał powołanie rządu Donalda Tuska, do tego jeszcze zawetował ustawę okołobudżetową. To wszystko się przesunęło. Podwyżki są od stycznia, nawet jeśli będą wypłacane w kwietnia, to będą wypłacone z tą częścią podwyżki, która wynika na styczeń, luty i marzec" – zapewniała wiceszefowa MEN.