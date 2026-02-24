Izrael przekazał libańskiemu rządowi, za pośrednictwem pośredników, ostrzeżenie: jeśli Hezbollah włączy się do potencjalnego konfliktu USA z Iranem, izraelska armia odpowie zdecydowanymi atakami, także na infrastrukturę cywilną w Libanie – poinformowała agencja Reutera, powołując się na swoje źródła. Zarówno władze Izraela, jak i Libanu nie odniosły się dotąd do tych doniesień.

Zwolennik Hezbollahu podczas protestu w stolicy Libanu przeciwko izraelskim atakom na południu kraju. 04.02.2026 r. (Zdjęcie ilustracyjne) / EPA/WAEL HAMZEH / PAP

Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie od tygodni. Stany Zjednoczone grożą Iranowi militarną interwencją, jeśli Teheran nie ustąpi w sprawach nuklearnych. Według mediów USA zgromadziły wokół Iranu największe siły wojskowe od czasu wojny w Iraku w 2003 roku. Iran zapowiada twardą odpowiedź na ewentualny atak, w tym uderzenia w amerykańskie bazy w regionie.

Izrael jest kluczowym sojusznikiem USA na Bliskim Wschodzie, ale nie gości znaczących amerykańskich sił na swoim terytorium. Hezbollah, szyicka organizacja wspierana przez Iran, w przeszłości kontrolowała południowy Liban, lecz została osłabiona po wojnie z Izraelem w 2024 roku.

Sojusze na Bliskim Wschodzie / Adam Ziemienowicz / PAP

Ostatnie doniesienia medialne wskazują, że Hezbollah odbudowuje swój potencjał militarny i przygotowuje się do ewentualnego konfliktu, w którym miałby zaatakować Izrael. Saudyjska stacja Al-Arabija informuje, że dowództwo nad Hezbollahem przejęli oficerowie irańskiej Gwardii Rewolucyjnej.



Izrael wielokrotnie zarzucał Libanowi niewywiązywanie się z porozumienia pokojowego z 2024 roku, które zakładało rozbrojenie Hezbollahu na południu kraju. Izraelska armia od miesięcy prowadzi regularne ataki na cele w Libanie, deklarując, że są one wymierzone w Hezbollah. W ostatnich dniach intensywność tych działań wzrosła.