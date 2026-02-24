"Wsparcie dla Ukrainy będzie trwało tak długo, jak będzie trzeba. Zło nie może zwyciężyć" - oświadczył we wtorek premier Donald Tusk. Dodał, że koalicja chętnych mówi w tej sprawie jednym głosem. Premier zdalnie wziął udział w posiedzeniu tego gremium w 4. rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Prezydent Francji Emmanuel Macron przyznał, że jest bardzo sceptyczny co do tego, że uda się osiągnąć pokój w krótkim czasie.
- Ministrowie i przywódcy z koalicji wspierającej Ukrainę podkreślają, że pomoc będzie trwała tak długo, jak to konieczne
- Keir Starmer podkreślił, że Rosja poniosła ogromne straty.
- Emmanuel Macron wyraził sceptycyzm co do szybkiego pokoju, ale podkreślił konieczność przyspieszenia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
"Cztery lata od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Koalicja chętnych mówi jednym głosem: wsparcie dla Ukrainy będzie trwało tak długo, jak będzie trzeba. Zło nie może zwyciężyć" - napisał premier na platformie X, załączając zdjęcie, jak łączy się zdalnie z uczestnikami spotkania.