Spotkanie koalicji chętnych odbywa się przy okazji czwartej rocznicy wybuchu pełnowymiarowej, wszczętej przez Rosję wojny. Uczestniczy w nim m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która jest w Kijowie. Na sali posiedzeń w stolicy Ukrainy obecny był również wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski. Część uczestników spotkania bierze zdalnie udział w spotkaniu.

Starmer: Trzeba zmienić narrację

Brytyjski premier Keir Starmer powiedział, że sojusznicy Ukrainy muszą zmienić narrację, aby zmienić wrażenie, iż Rosja wygrywa wojnę.

Niezależnie od tego, co Putin mówi sobie i swoim obywatelom, Rosja nie wygrywa, i musimy zmienić narrację w tym kierunku z większą siłą i determinacją - powiedział Starmer (podobnie jak Tusk uczestniczył zdalnie).

Starmer podkreślił, że Rosja poniosła "pół miliona ofiar w ciągu ostatniego roku, aby zdobyć i zająć mniej niż dodatkowy 1 proc. terytorium Ukrainy". Wspomniana przez niego liczba pół miliona obejmuje zarówno zabitych, jak i rannych żołnierzy.

Starmer zauważył, że straty ponosi również rosyjska gospodarka, choć podkreślił, że sojusznicy muszą "zwiększyć presję na Rosję i jej gospodarkę wojenną". Zwrócił uwagę, że kilka godzin wcześniej jego rząd ogłosił objęcie sankcjami prawie 300 osób i podmiotów wspierających rosyjską inwazję, co jest największym takim pakietem od pierwszych miesięcy bezpośrednio po inwazji.

Macron sceptycznie o możliwym pokoju

Z kolei francuski prezydent Emmanuel Macron przyznał, że jest bardzo sceptyczny co do tego, że uda się osiągnąć pokój w krótkim czasie.

Oczywiście, uważam, że dobrze jest kontynuować te inicjatywy, ale - bądźmy szczerzy - po stronie rosyjskiej nie ma woli zawarcia pokoju - powiedział Macron (łączył się zdalnie).

Macron pochwalił ostatnie sukcesy Ukraińców na froncie i podkreślił, że pod względem militarnym, ekonomicznym i strategicznym Rosjanie ponoszą w tym momencie klęskę.

Macron wezwał innych przywódców do przyspieszenia prac nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. Praca jest finalizowana przez nasz zespół. Uważam, że to niezwykle ważne, abyśmy teraz, w oparciu o (efekty) naszego spotkania na początku stycznia, doprowadzili je do końca - powiedział.

Bardzo ważne jest, abyśmy sfinalizowali wszystko, co uzgodniliśmy, w konkretnych słowach, aby było to wiarygodne i stanowiło obszerny, solidny i trwały element - zaznaczy.