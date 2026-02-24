Park Narodowy Wysp Similan, jedno z najpiękniejszych miejsc na turystycznej mapie Tajlandii, tym razem znalazł się w centrum uwagi nie z powodu lazurowych wód czy białego piasku, ale przez niespodziewanego gościa – tajemnicze, niebieskie meduzy zwane "niebieskimi guzikami". Służby wydały ostrzeżenie dla turystów.

/ Shutterstock

Niebieskie guziki - czym są i dlaczego są groźne?

Niebieskie guziki (Porpita porpita - red.), czyli morskie stworzenia, które pojawiły się na wybrzeżu Wysp Similan, to organizmy łatwo rozpoznawalne dzięki intensywnie niebieskiemu kolorowi i okrągłemu "guzikowemu" dyskowi w centrum. Ich ciało otaczają liczne, cienkie macki. Zazwyczaj mają średnicę 2-3 centymetrów i unoszą się z prądami oceanicznymi, często trafiając na brzeg wyrzucone przez fale.

Choć jad tych meduz nie jest tak silny, jak jad słynnej meduzy pudełkowej, kontakt z "niebieskimi guzikami" może być bardzo nieprzyjemny. Pierwsze objawy to natychmiastowe uczucie pieczenia lub palenia, zaczerwienienie skóry, obrzęk, swędzenie oraz powstawanie małych pęcherzy wypełnionych płynem. Co ważne, nawet martwe egzemplarze wyrzucone na brzeg wciąż mogą podrażniać skórę, dlatego należy unikać bezpośredniego kontaktu z tymi organizmami.

Jak się chronić i co zrobić w przypadku poparzenia?

Funkcjonariusze parku narodowego w prowincji Phang Nga apelują do wszystkich odwiedzających o zachowanie szczególnej ostrożności. Zalecają, by w przypadku poparzenia niebieskim guzikiem natychmiast przepłukać miejsce wodą morską - nigdy słodką! Woda słodka może spowodować gwałtowne uwolnienie większej ilości jadu. Nie należy także pocierać skóry. Jeśli na ciele pozostały macki, trzeba je delikatnie usunąć, najlepiej przy użyciu rękawiczek lub innego zabezpieczenia.

Princess Beach zamknięta i apel do turystów

Z powodu obecności niebieskich guzików na wschodnim wybrzeżu wyspy zdecydowano o czasowym zamknięciu kąpieliska na Princess Beach. To popularne miejsce do pływania i nurkowania, przyciągające setki turystów każdego dnia, teraz jest niedostępne do odwołania. Służby zapewniają, że kąpielisko zostanie ponownie otwarte dopiero wtedy, gdy warunki będą w pełni bezpieczne.

Władze parku narodowego apelują do wszystkich odwiedzających, by w przypadku zauważenia niebieskich guzików lub innych podejrzanych organizmów natychmiast informowali personel parku. Przypominają również o konieczności ścisłego przestrzegania wszystkich oficjalnych zaleceń, które mają na celu ochronę zdrowia i życia turystów.