Komisja Europejska zaostrza kontrole brazylijskiej wołowiny po wykryciu partii mięsa z hormonem wzrostu niedozwolonym w Unii Europejskiej. „Komisja zwróciła się już do wszystkich punktów kontroli granicznej UE o zwiększenie częstotliwości kontroli fizycznych mięsa importowanego z Brazylii. Będzie to kontynuowane do czasu rozwiązania problemu” - przekazała brukselskiej korespondentce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon rzeczniczka KE.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Chodzi o kontrole mięsa spoza UE, w szczególności z państwa Mercosuru. Mają one wykrywać pozostałości niedozwolonych w Unii substancji, np. hormonów wzrostu i leków. Jak ustaliła korespondentka RMF FM, będzie więcej audytów na miejscu i kontroli na granicach.

"Komisja ściśle współpracuje z organami weterynaryjnymi i celnymi w państwach członkowskich, aby zapewnić spójne, wysokie standardy na wszystkich punktach kontroli granicznej, w tym poprzez niedawne powołanie grupy zadaniowej, której zadaniem jest dalsza harmonizacja i wzmocnienie naszych i tak już solidnych kontroli" - zapewniła rzeczniczka KE w komentarzu dla RMF FM. Przypomniała, że Komisja zobowiązała się już do zwiększenia o połowę liczby audytów w państwach trzecich, w szczególności w krajach Ameryki Południowej.

"Obywatele UE są chronieni przez jedne z najsurowszych przepisów bezpieczeństwa żywności na świecie. Jednym z naszych głównych mechanizmów zapewniających zgodność produktów wprowadzanych na nasz rynek z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa jest nasz system audytów" - podkreśliła rzeczniczka KE.

