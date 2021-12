„A co się takiego stało, że trzeba byłoby się rozstać z ministrem Łukaszem Mejzą?” – komentował Jacek Żalek w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Polityk pytany był pytany o to, co jeszcze musi się wydarzyć, żeby wiceminister Mejza został zdymisjonowany.

Poseł PiS Jacek Żalek / Jakub Rutka / RMF FM

Jak podaje Wirtualna Polska, firma Łukasza Mejzy obiecywała leczyć umierających na raka i stwardnienie rozsiane, chorych na Alzheimera, Parkinsona oraz inne nieuleczalne przypadłości. Oferowano nieuznawaną przez środowisko medyczne terapię komórkami macierzystymi - za nie mniej niż 80 tysięcy dolarów. Co więcej, jak informują dziennikarze WP, wiceminister Mejza miał osobiście jeździć i przekonywać rodziców chorych dzieci, że terapia jego firmy im pomogą.

Podczas konferencji pod Prokuraturą Okręgową w Warszawie poseł Lewicy Maciej Kopiec przywołał poniedziałkowy wpis na temat obecnego wiceministra sportu w mediach społecznościowych prawnika i eksperta w dziedzinie prawa podatkowego Roberta Gwiazdowskiego, który współpracował z Mejzą jako przedstawicielem Bezpartyjnych Samorządowców podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w inicjatywie Polska Fair. "Osobiście coś mu jednak zawdzięczam. Sfałszowane podpisy w okręgach, w których to on je zbierał uniemożliwiły nam zarejestrowanie list wyborczych w cały kraju" - napisał Gwiazdowski.

Z mojej wiedzy wynika, że pan profesor ma żal do pana Mejzy, że nie zebrał odpowiedniej ilości podpisów - komentował sprawę gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zakładam, że skoro pan profesor nie złożył doniesienia do prokuratury, to raczej przyjmuje założenie, że to niefortunne sformułowanie - dodał Żalek.

Żalek: Firma Mejzy nie wzięła ani złotówki

Działali chyba dwa miesiące, nie wzięli ani złotówki - tak Jacek Żalek bronił działalności biznesowej wiceministra sportu Łukasza Mejzy, który w 2019 r. oferował nieuleczalnie chorym wyjazdy na leczenie kwestionowanymi przez lekarzy terapiami. Łukasz Mejza natychmiast się wycofał, jak porozmawiał z profesorami. Miał żywy dowód w postaci człowieka, który na jego oczach wrócił do zdrowia. Jego model biznesowy był taki, że to miała być tylko i wyłącznie turystyka medyczna - przekonywał Żalek.

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa także o to, dlaczego na polsko-białoruską granicę nie są wpuszczanie organizacje humanitarne. Dlatego że my musimy strzec swoich granic - odpowiedział poseł Partii Republikańskiej. Z tego samego powodu, według Żalka, na granicy nie powinno być dziennikarzy. Dlaczego reżim Łukaszenki ma się dowiadywać z mediów, gdzie stacjonują jakie jednostki? - pytał retorycznie wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Wkrótce cała rozmowa.