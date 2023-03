Fundusz solidarnościowy zmieniłby nasze życie, życie osób z niepełnosprawnościami. I tak naprawdę PiS odebrał to życie. 20 miliardów PiS ukradł, zmieniając ustawę w 2019 roku. I nawet wyrzucił słowo "niepełnosprawni" i 20 miliardów zabrał do swojej kieszeni. Jest to hańba okropna - zaznaczyła posłanka. To jest tak jakby pan premier Morawiecki miał w domu leżącą chorą osobę i non stop wyciągał jej pieniądze z portfela albo z konta. Ta osoba nawet nie będzie wiedziała, że jest okradziona - dodała.

Jak długo może potrwać kolejny protest w Sejmie? Nie mamy jeszcze planów, jak długo będziemy w Sejmie protestować. Oprócz projektu ustawy, naszym celem jest również przybliżenie całej sytuacji naszych rodzin i osób z niepełnosprawnościami. Tak naprawdę jesteśmy bardzo zmęczeni już tą sytuacją, kiedy musimy protestować trzeci raz. Społeczeństwo i kolejne rządy muszą dojrzeć do tego, że musimy zaopiekować się na początek garstką ludzi. 291 tysięcy to są nasi rodacy niepełnosprawni, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji. Trzeba natychmiast im pomóc - powiedziała Hartwich.

Hartwich: Opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne powinni móc pracować

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Paweł Balinowski pytał o kwestię świadczenia pielęgnacyjnego, które pobierają opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad projektem ustawy, która pozwoliłaby łączyć pobieranie tego świadczenia z pracą zarobkową.

W ocenie Iwony Hartwich postępów w tych pracach nie ma. Absolutnie nie widzę postępu. Widzę tylko to, że pani Maląg (minister rodziny i polityki społecznej - przyp. red.) zaprasza rodziców do ministerstwa na kawę, stawia kawę z mleczkiem, opowiada bajki - stwierdziła posłanka KO.

Przekonywała, że opiekunom osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny, trzeba umożliwić podjęcie pracy zarobkowej. Wiadomo jaką mamy trudną sytuację - inflację itd. Tak naprawdę wystarczyłoby w ustawie zmienić jedno zdanie: "świadczenie pielęgnacyjne należy się z tytułu rezygnacji z pracy" na "świadczenie pielęgnacyjne należy się z tytułu opieki" - wskazała Hartwich.

Jak podkreślała, rodziny, które mają pod opieką osobę z niepełnosprawnością, powinny żyć na dobrym poziomie. Wydatki w tych rodzinach są ogromne. Pani Maląg nie chce tego zrobić, bo musiałaby wypłacić świadczenie pielęgnacyjne właśnie tym rodzicom, którzy dzisiaj pracują. I to jest dla tego rządu problem - oceniła posłanka KO. Według niej, środki na ten cel również mogłyby pochodzić z funduszu solidarnościowego.

Iwona Hartwich zwróciła przy tym uwagę, że Polska wciąż nie wdrożyła postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Z tej konwencji wynika jasno, że ma być niezależne życie, usługi asystenckie - przekonywała posłanka.

Hartwich: Miniona noc w Sejmie była fatalna, Straż Marszałkowska szukała u nas narkotyków

Gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM pytał też jak protestującym minęła pierwsza noc w Sejmie. Wyglądała fatalnie - panowie ze Straży Marszałkowskiej prawie co godzinę wchodzili w środek naszych materaców. Jeden z nich przez prawie 20 minut wygłaszał jakąś regułkę, robił to bardzo głośno, budziły się nasze dzieci (...) Prosiłam, by ci panowie tego nie robili, żeby uszanowali - relacjonowała posłanka KO.

Nad ranem - jak dodała - jeden ze strażników przyprowadził psa, który u protestujących szukał narkotyków. Mój syn boi się dużych psów, a to był owczarek niemiecki. Jedyne, co udało mi się wyprosić, to żeby ten pies był na smyczy - opowiadała Hartwich i dodała, że działania Straży Marszałkowskiej miały charakter nękania.