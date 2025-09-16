Jak obejść weto prezydenta ws. ustawy wiatrakowej? – pytał Paulinę Hennig-Kloskę prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM Piotr Salak. „Nie jesteśmy w stanie zrealizować postulatów zmniejszenia odległości (wiatraków o zabudowań – przyp. red.), ale damy sobie radę. Technologia się zmieniła. Przy tych przepisach jesteśmy w stanie wygenerować większą moc z jednego wiatraka. Z częścią ustawy wiatrakowej wrócimy – nie tyle skracając odległość, co przyspieszając proces inwestycyjny" – mówiła minister klimatu i środowiska.

Z jednego wiatraka można dzisiaj wydobyć większą moc - mówiła minister.

Hennig-Kloska zapowiedziała, że Park Narodowy Dolnej Odry zostanie otwarty 1 stycznia.

Z kolei system kaucyjny rusza od października. To duża zmiana logistyczna, to system, który będzie wchodził miesiącami, nikt nie planuje usuwania butelek z napojami bez oznakowań - zapowiedziała minister.

Przyznała też, że w grze dotyczącej lokalizacji drugiej elektrowni atomowej jest Konin i Bełchatów

