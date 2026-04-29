Poparcie dla prezydenta USA Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w czasie jego drugiej kadencji – wynika z sondażu Reuters/Ipsos. Wynosi obecnie 34 proc.

Donald Trump

Poparcie dla Trumpa spadło o dwa punkty procentowe od 21 kwietnia, gdy opublikowany został poprzedni sondaż Reuters/Ipsos. Wówczas prezydenta popierało 36 proc. respondentów.

Podczas pierwszej kadencji Trumpa poparcie dla głowy państwa przez długi czas oscylowało około 40 proc. Jego najniższy poziom wyniósł 33 proc. Wskaźniki odnotowywane obecnie są tylko nieznacznie wyższe.

Zaszkodziła wojna z Iranem?

Gdy Donald Trump rozpoczynał drugą kadencję w styczniu 2025 r., poparcie dla niego wynosiło 47 proc. Notowania głowy państwa spadły jednak po rozpoczęciu przez USA i Izrael 28 lutego nalotów na Iran. Działania zbrojne wobec Iranu popiera obecnie - według sondażu Reuters/Ipsos - zaledwie 34 proc. Amerykanów.



Wojna obciąża finanse domowe Amerykanów. Aktualnie tylko 22 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia działania prezydenta w kwestiach dotyczących obniżenia kosztów utrzymania.



Trump powrócił na urząd głowy państwa w listopadzie 2024 r. m.in. dzięki obietnicom walki z wysoką inflacją, która była istotnym problemem za kadencji jego poprzednika, Joe Bidena.

Amerykanie niezadowoleni z rosnących kosztów utrzymania