"Powinniśmy tak wybrać Sejm, żeby to przeszło ustawą" - tak o wprowadzeniu ogólnie dostępnej aborcji mówiła Hanna Gill-Piątek w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Kazimiera Szczuka rozmawiała z posłanką, która niedawno opuściła Polskę 2050, o zmianie nastawienia do przeprowadzenia w Polsce referendum aborcyjnego. "Jesteśmy teraz 10 lub 15 lat przed tym, aby takie referendum przeprowadzić" - oceniła Gill-Piątek, do dając: "Nie chcę czekać 10 czy 15 lat".

Wideo youtube Moja partia zaczęła skręcać w prawo, do sojuszu z PSL-em, w stronę bloku konserwatywno-ludowego - tak swoje odejście z Polski 2050 tłumaczyła Hanna Gill-Piątek. Posłanka, wcześniej należąca do partii Wiosna Roberta Biedronia, zapewniła, że pozostaje wierna swoim poglądom. Byłam przekonana, że z Kaczyńskim trzeba wygrać jednym blokiem i z jak największą przewagą - stwierdziła w rozmowie z Kazimierą Szczuką. Pomogę każdemu, kto będzie przekonany, że trzeba wygrać z PiS-em - zapewniła Gill-Piątek, mówiąc, że w grę wchodzi współpraca tylko z "opozycją demokratyczną". A jakie obecnie niezależna posłanka ma zdanie na temat referendum aborcyjnego - o to dopytywała prowadząca Popołudniową rozmowę w RMF FM Kazimiera Szczuka. Gill-Piątek zaznaczyła, że opowiadała się za wprowadzeniem - poprzez referendum czy drogą ustawową - przepisów, które spowodują natychmiastowe "przywrócenie kobietom praw". I to nie w formie kompromisu aborcyjnego, który był wcześniej utrwalony przez długie lata. Jak widzimy, społeczeństwo już dojrzało do tego, żeby dać kobietom możliwość decyzji - stwierdziła posłanka Gill-Piątek. Kazimiera Szczuka zwróciła uwagę swojej rozmówczyni, że w niedawnych wypowiedziach opowiedziała się za odejściem od przeprowadzenia referendum aborcyjnego. Hanna Gill-Piątek przyznała, że na zmianę jej poglądów w tej sprawie wpłynęła wizyta w Irlandii i rozmowy z tamtejszymi aktywistkami i zwolennikami aborcji. W ocenie posłanki w Polsce "jesteśmy teraz 10 lub 15 lat przed tym, aby takie referendum przeprowadzić" i aby doprowadziło do uchwalenia zmiany prawa aborcyjnego. Nie chcę czekać 10 czy 15 lat - oznajmiła posłanka. Jak to w takim razie teraz zrobić - zapytała Kazimiera Szczuka. Powinniśmy tak wybrać Sejm, żeby to przeszło ustawą - stwierdziła Gill-Piątek. Zobacz również: Komorowski: Takich obrońców jak PiS to ja bym Janowi Pawłowi II nie życzył

