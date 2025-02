"W moim przekonaniu Polska jako członek NATO może operować wyłącznie w ramach misji NATO-wskiej. Wysłanie kogokolwiek tam bez parasola art. 5, to wysyłanie na rzeź" - powiedział Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Był on gościem Grzegorza Sroczyńskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Fakt, że nadzwyczajne spotkanie europejskich przywódców odbywa się w Paryżu, a nie w Warszawie, nazwał "kompromitacją".

Grzegorz Sroczyński na początku rozmowy zapytał Radosława Fogla o wpis Jarosława Kaczyńskiego na platformie X sprzed dwóch dni. Prezes Prawa i Sprawiedliwości napisał tam m.in., iż "Tusk sygnalizuje, że woli być liderem antyamerykańskiej europejskiej rebelii".

Dziwnym trafem Tusk od razu po wystąpieniu Vance’a czuł się w obowiązku go besztać. Nagle odnalazł się jako główny dysponent myśli Jana Pawła II - stwierdził Fogiel.

Polityk PiS-u mówił o "stawaniu w europejskim chórze" krytykujących USA. Niemcy politycznie chcieliby się pozbyć Amerykanów, Francuzi są tradycyjnie antyamerykańscy - wymieniał poseł PiS.

Polska powinna dostosować się do nowej sytuacji i być liderem Europy, ale nie w walce z tą czy inną administracją, tylko we współpracy ze Stanami dla bezpieczeństwa Polski, regionu - zaznaczył gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Co powinno się wydarzyć w Paryżu, żeby pan to pochwalił? - zapytał Grzegorz Sroczyński. Powinno się wydarzyć w Warszawie, nie w Paryżu - odpowiedział Radosław Fogiel.

Jeżeli Polska sprawuje prezydencję, to że z inicjatywą wychodzi prezydent Francji, a nie szef kraju prezydenckiego, to jest to kompromitacja - dodał polityk.

Prowadzący rozmowę zapytał o wysłanie wojsk na Ukrainę. W moim przekonaniu Polska jako członek NATO może operować wyłącznie w ramach misji NATO-wskiej. Wysłanie kogokolwiek tam bez parasola art. 5, to wysyłanie na rzeź - zaznaczył poseł PiS.

Za co Radosław Fogiel skrytykowałby Donalda Trumpa?

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytał swojego gościa o to, czy jest coś, za co poseł PiS skrytykowałby Donalda Trumpa. Ja nie podchodzę do Trumpa bezkrytycznie - stwierdził polityk.

Trudno dzisiaj powiedzieć coś bardzo jednoznacznie, bo dzisiaj bardzo wiele rzeczy jest w sferze zapowiedzi - powiedział Radosław Fogiel. Jak dodał, "lepiej się odnosić do faktów, niż do zapowiedzi".

W Polsce wywołują niepokój relacje z Putinem, o jakich mówi Donald Trump - zaznaczył parlamentarzysta. Nie wpadam w zachwyty, ale też nie wpadam w panikę moralną i darcie szat - dodał.

Prorosyjska i proniemiecka

Grzegorz Sroczyński zwrócił uwagę na to, że wewnątrzkrajowe kłótnie są na rękę Rosji.

W momencie wybuchu wojny mieliśmy wiele dyskusji w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy zgadzali się co do tego, że sytuacja jest na tyle nadzwyczajna, że trzeba pewne rzeczy zostawić, że trzeba grać na jedność narodową - wspominał Radosław Fogiel.

Jak stwierdził, "naszym wewnętrznym, twardym postanowieniem w PiS było nieatakowanie PO na tym polu". Ale niestety zostaliśmy sami zaatakowani. To nas wtedy, w pierwszych miesiącach wojny, kiedy Polska naprawdę stawał na wysokości zadania i na głowie, żeby Ukrainie pomóc, to nas wtedy Tusk wyzywał nas od prorosyjskiej partii. Musieliśmy niestety na to odpowiedzieć - przekonywał.

Uważam, że kiedy była taka okazja, Platforma prowadziła prorosyjską politykę - mówił poseł PiS.

A teraz? - zapytał prowadzący rozmowę.

Dzisiaj głównym problemem Platformy jest to, że jest partią proniemiecką - odpowiedział Radosław Fogiel.

Komentarz do sondażu prezydenckiego

Gospodarz rozmowy zapytał swojego gościa o sondaż przygotowany przez Opinie24 dla RMF FM . Według niego Karola Nawrockiego, który uzyskał w nim niespełna 22 proc. poparcia, dogania Sławomir Mentzen (niespełna 17 proc.).

Mentzen też ciężko prowadzi kampanię wyborczą, pracuje, z tego co widzę - powiedział Radosław Fogiel.

Grzegorz Sroczyński zapytał posła PiS o to, czy polityk poprze Mentzena, gdyby był on w drugiej turze wyborów prezydenckich z Rafałem Trzaskowskim.

Oczywiste jest, że nie poprę Trzaskowskiego, który jest ultralewackim kandydatem. Mam tylko nadzieję, że z podobnego założenia wyjdą wyborcy Sławomira Mentzena, kiedy już Karol Nawrocki się znajdzie w drugiej turze - stwierdził Fogiel.

