Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie rzeczniczka partii Razem i posłanka elekt Lewicy, Dorota Olko. Porozmawiamy z nią m.in. o rozmowach na temat umowy koalicyjnej.

Rozmowy dotyczące umowy koalicyjnej - według informacji polityków - są już na ostatniej prostej. Dorotę Olko zapytamy o to, co dla siebie w tych negocjacjach ugrała Lewica. W jakim zakresie będą realizowane lewicowe sztandarowe obietnice wyborcze, tj. aborcja, związki partnerskie czy tanie mieszkania na wynajem? Czy Lewica wyraża zgodę na dzielenie się stanowiskami z Trzecią Drogą? Czy Lewica będzie miała swojego wicepremiera?

