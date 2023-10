„Od lat 90. XX wieku utarł się taki zwyczaj, że kolejni prezydenci misję tworzenia rządu wręczali liderom tych partii, które wybory wygrały. W sposób oczywisty wydaje mi się, że prezydent Andrzej Duda tę misję powierzy Prawu i Sprawiedliwości. Dla mnie oczywistym, naturalnym kandydatem jest premier Mateusz Morawiecki” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Joachim Brudziński szef sztabu wyborczego PiS pytany o to, kto powinien dostać misję stworzenia rządu po wyborach parlamentarnych. Według sondaży late poll Prawo i Sprawiedliwość nadal znajduje się na prowadzeniu, osiągając 36,6 proc. poparcia.

Joachim Brudziński będzie gościem Porannej rozmowie w RMF FM / Michał Dukaczewski / RMF FM

Powyborczy poniedziałek otwiera być może wielodniową, a może wielotygodniową batalię o stworzenie nowego rządu. To będzie rząd Zjednoczonej Prawicy? A może jednak to opozycja będzie miała przez najbliższe lata wpływ na rozwój Polski? Komu prezydent Andrzej Duda powierzy misję stworzenia rządu? Trudne pytania, ważne polityczne dylematy i niezmiernie ciekawe zakulisowe działania polityków w powyborczej rzeczywistości - o to wszystko zapyta swojego gościa Robert Mazurek.

