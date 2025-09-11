Jaki był cel wysyłania akurat teraz rosyjskich dronów nad Polskę? Dlaczego Rosja zwiększa liczbę prowokacji przeciwko państwom wschodniej flanki NATO? Dlaczego Białoruś ostrzegła Polskę przed dronami? Między innymi o to Marek Tejchman zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Jacka Czaputowicza, byłego szefa MSZ. Zapraszamy!

prof. Jacek Czaputowicz, były szef MSZ / Michał Dukaczewski / RMF24

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a część z nich została zestrzelona. Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na godz. 17:00 w czwartek. Jednocześnie Rosja i Białoruś w dniach 12-16 września przeprowadzą ćwiczenia wojskowe Zapad-2025, w których - według oficjalnych danych - ma wziąć udział 13 tys. żołnierzy.

Dlaczego Władimir Putin zaatakował Polskę? O co mu chodzi? Jaki był cel wysyłania akurat teraz rosyjskich dronów nad Polskę? Dlaczego Rosja zwiększa liczbę prowokacji przeciwko państwom wschodniej flanki NATO? Dlaczego Białoruś ostrzegła Polskę przed nadlatującymi dronami? Na te i inne pytania odpowie były szef MSZ prof. Jacek Czaputowicz.

