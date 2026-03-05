"Prawdopodobnie jest to wyłącznie zagrywka propagandowa po to, aby usprawiedliwić zawetowanie (ustawy ws. unijnego programu SAFE)" - mówił były prezydent Bronisław Komorowski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, odnosząc się do propozycji "polski SAFE 0 procent". "(Prezydent Nawrocki) odpycha decyzję dla siebie bardzo niewygodną, bo jeżeli podpisze (ustawę ws. unijnego programu SAFE), to się narazi panu Kaczyńskiemu. A jeżeli nie podpisze, tylko zawetuje, to zdradzi polską armię" - dodał.