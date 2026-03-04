"Klucze do SAFE powinni trzymać prezydent i premier polskiego rządu, a nie Ursula von der Leyen" - stwierdził Andrzej Śliwka, poseł PiS. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM ocenił, że propozycja prezydenta Karola Nawrockiego "Polski SAFE 0 procent" jest lepsza od unijnego programu SAFE. "Jest wiele instrumentów, z których NBP może skorzystać" - dodał.

Popołudniowa rozmowa w RMF FM - Andrzej Sliwka RMF FM

"Polski SAFE 0 procent" - propozycja prezydenta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zaprezentowali w środę propozycję "Polskiego SAFE 0 procent". Ma ona być alternatywą dla unijnego programu SAFE - finansowania i pożyczek na rzecz uzbrojenia.

Poseł Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ocenił, że "klucze do SAFE powinien trzymać prezydent i premier polskiego rządu, a nie Ursula von der Leyen".

To jest kluczowe. My będziemy mogli wydatkować te środki w oparciu o realne potrzeby polskiej armii - mówił, stając w kontrze do tzw. mechanizmu warunkowości.

To jest nowa jakość w polityce ze strony prezydenta Nawrockiego, że transparentnie chce procedować pewne projekty, wychodzi z pewną koncepcją, propozycją, zaprasza strony do dyskusji. W moim przekonaniu to jest coś, na co Donalda Tuska nie stać - dodał polityk.