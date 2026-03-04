"Klucze do SAFE powinni trzymać prezydent i premier polskiego rządu, a nie Ursula von der Leyen" - stwierdził Andrzej Śliwka, poseł PiS. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM ocenił, że propozycja prezydenta Karola Nawrockiego "Polski SAFE 0 procent" jest lepsza od unijnego programu SAFE. "Jest wiele instrumentów, z których NBP może skorzystać" - dodał.

"Polski SAFE 0 procent" - propozycja prezydenta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zaprezentowali w środę propozycję "Polskiego SAFE 0 procent". Ma ona być alternatywą dla unijnego programu SAFE - finansowania i pożyczek na rzecz uzbrojenia.

Poseł Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ocenił, że "klucze do SAFE powinien trzymać prezydent i premier polskiego rządu, a nie Ursula von der Leyen".

To jest kluczowe. My będziemy mogli wydatkować te środki w oparciu o realne potrzeby polskiej armii - mówił, stając w kontrze do tzw. mechanizmu warunkowości.

To jest nowa jakość w polityce ze strony prezydenta Nawrockiego, że transparentnie chce procedować pewne projekty, wychodzi z pewną koncepcją, propozycją, zaprasza strony do dyskusji. W moim przekonaniu to jest coś, na co Donalda Tuska nie stać - dodał polityk.

Skąd pieniądze na propozycję prezydenta?

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM przekonywał, że istnieje wiele instrumentów, z których Narodowy Bank Polski może skorzystać w tym zakresie. Polityk zaznaczył, że środki mogłyby być obsługiwane przez NBP.

Warto się zastanowić, czy może ewentualne pożyczki, które będą brane na zakup uzbrojenia niezbędnego dla polskiej armii, nie mogłyby być obsługiwane czy wspomagane przez Narodowy Bank Polski. To może spowodować, że finalnie zysk z tej obsługi będzie wracał do budżetu państwa. Czyli tutaj będziemy mieli rozwiązanie win-win - odparł poseł Śliwka na uwagę Piotra Salaka, że na mocy ustawy budżetowej ewentualne 95 proc. zysku NBP trafia do budżetu państwa.

Zarzuty wobec rządzących

Poseł PiS ocenił, że kluczowe decyzje dotyczące wydatkowania środków na obronność powinny zapadać w Warszawie, a nie w Brukseli. Odniósł się między innymi do tzw. mechanizmu warunkowości.

W rozmowie pojawiły się także zarzuty wobec rządzących, którzy - zdaniem posła Śliwki - nie przedstawili szczegółowych analiz dotyczących kosztów i korzyści wynikających z unijnego programu SAFE.

Poprosiłem o wyliczenia, o model, o analizę, żeby ona została mi udostępniona jako członkowi sejmowej komisji obrony narodowej. Co się okazało? Że nie ma tej analizy, nie ma tych notatek w Ministerstwie Finansów. I wprost to wiceminister Majszczyk mi przyznała - mówił poseł Śliwka.

Kto będzie kandydatem PiS na premiera?

W rozmowie pojawił się także wątek zbliżającej się prezentacji kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera. W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele spekulacji na ten temat - wymieniany jest m.in. Tobiasz Bocheński czy Przemysław Czarnek.

Poseł Andrzej Śliwka powiedział, że nie wie, kogo wskaże prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polityk ocenił jednak, że lider tej formacji "ma dryg do osób".

Liderem obozu Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Kaczyński i gdyby nie decyzje pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego - mądre decyzje - i to widać dziś wyraźnie, że pan prezes ma ten dryg do osób. Nie byłoby prezydentury ani pana prezydenta Dudy, ani pana prezydenta Nawrockiego. Powiem więcej, nie byłoby pani premier Beaty Szydło, nie byłoby pana premiera Morawieckiego. Więc wszyscy politycy, którzy dzisiaj chcą, żeby jak najszybciej skończyły się rządy Donalda Tuska, powinni się zjednoczyć wokół pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego - mówił Andrzej Śliwka, poseł PiS, w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

