Kiedy czekają nas kolejne obniżki stóp procentowych? Czy będziemy na nie czekać do marca, a może już w lutym kredyty stanieją? Z czym prezydent i minister finansów polecieli na Forum Ekonomiczne w Davos? Co oznacza dla Polski dołączenie do prac grupy G20? Kiedy obniżającą się inflację odczujemy w naszych portfelach? O to m.in. Piotr Salak zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM swojego gościa – Artura Sobonia, członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Porozmawiamy też o zwiększaniu rezerw złota. Po co nam więcej kruszca? Jak zalew tanich produktów z Chin wpływa na naszą gospodarkę? Czy zaostrzenie wojny handlowej USA z Chinami już się na nas odbija? Czy groźby celne Donalda Trumpa pokrzyżują nasze ekonomiczne plany i cele?

