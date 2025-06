Jutro reprezentacja Polski zagra z Finlandią w ramach eliminacji do mistrzostw świta w 2026 roku. Czy trener wybrał odpowiedni moment na odebranie opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiego? O to - w Popołudniowej rozmowie w RMF FM - zapytamy Cezarego Kucharskiego, byłego menadżera piłkarza.

Cezary Kucharski / Archiwum RMF FM

Jak spór między trenerem a Robertem Lewandowskim wpłynie na atmosferę w szatni? Byłego piłkarza Legii Warszawa zapytamy, czy Robert Lewandowski chciał już wcześniej zrezygnować z gry w reprezentacji.

