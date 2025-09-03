Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Anna Radwan-Röhrenschef, wiceminister spraw zagranicznych. Porozmawiamy m.in. o wycieku instrukcji dot. wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych.

Anna Radwan-Röhrenschef / Marcin Obara / PAP

Annę Radwan-Röhrenschef zapytamy również o to, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie prowadzić rozmowy z Pałacem Prezydenckim w sprawie nominacji na ambasadorów. Spytamy też, jak blisko jesteśmy pokoju w Ukrainie.

Porozmawiamy także o ostatnich sondażach, z których wynika, że Polska 2050 nie wejdzie do Sejmu. Jaka jest przyszłość ugrupowania Szymona Hołowni?

