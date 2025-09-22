Z Ryszardem Petru porozmawiamy w Popołudniowej rozmowie w RMF FM m.in. o groźbie obniżki ratingu dla Polski. Posła Polski 2050 zapytamy także, czy przyłączy się do powstającej partii Nowa Polska.

Ryszard Petru / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Ryszarda Petru zapytamy m.in. o to, jak obniżyć deficyt budżetowy oraz czy poprze projekt ustawy doprecyzowujący działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi w Polsce.

Co dalej z depenalizacją marihuany? Czy poseł Petru przyłączy się do powstającej partii Nowa Polska?

