Jakie informacje dotarły do prezydenta Karola Nawrockiego? Czy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zostało poinformowane o tym, co spadło na dom w lubelskich Wyrykach? Jakie informacje w tej sprawie powinny docierać do opinii publicznej? Czy państwo polskie poradziło sobie w nocy 10 września? Między innymi na te pytania odpowie Jacek Sasin, były wicepremier i poseł Prawa i Sprawiedliwości, który będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Jacek Sasin / Jakub Rutka / RMF FM

Marek Tejchman zapyta Jacka Sasina także o sprawy międzynarodowe. Dlaczego PiS i prezydent Karol Nawrocki wracają do tematu reparacji wojennych i co zmieniła w tej sprawie ostatnia wizyta głowy państwa w Berlinie? Dlaczego prezydentowi nie udało się przekonać Donalda Trumpa do zdecydowanej reakcji po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony?

Czy Prawu i Sprawiedliwości uda się przejąć elektorat Konfederacji? Kto wypowiedział polityczną wojnę - Jarosław Kaczyński Sławomirowi Mentzenowi, czy Sławomir Mentzen Jarosławowi Kaczyńskiemu? Te i inne pytania padną w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

