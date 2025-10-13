Co czeka partię po decyzji Szymona Hołowni? Jak Polska 2050 chce ponownie przekonać do siebie wyborców i odbić się od sondażowego dna? Czy może wyjść z koalicji? Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Joanna Mucha, posłanka i wiceprzewodnicząca partii Polska 2050.

Joanna Mucha / Archiwum RMF FM

Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zostanie wicepremierem? A może premier Donald Tusk powinien poczekać z tą decyzją do styczniowych wyborów w partii?

Naszego gościa zapytamy także o to, czy zagłosuje za kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu. Dlaczego część posłów Klubu Parlamentarnego Polski 2050 zagłosowało przeciwko odrzuceniu prezydenckiego projektu w sprawie CPK i obywatelskiego projektu w sprawie lekcji religii?

