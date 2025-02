"Radziłbym, żeby pan Zełenski lepiej ułożył sobie relacje z największym sojusznikiem Ukrainy, jakim są Stany Zjednoczone" – powiedział Przemysław Czarnek, poseł PiS i były minister edukacji. Był on gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Jak stwierdził, "wojnę rozpoczął Putin wyhodowany przez zachodnią Europę".

Wideo youtube

Prowadzący rozmowę rozpoczął od pytania o to, czy Prawo i Sprawiedliwość ma problem z Donaldem Trumpem, który brata się z Putinem.

A z kim ma się bratać? Z Mongołami? Z Japończykami? Rosja napadła na Ukrainę, a nie Japończycy czy Mongołowie. Nie może do nich dzwonić, tylko do Rosji, żeby przestała napadać na Ukrainę - stwierdził gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czarnek: Zełenski powinien lepiej ułożyć relacje z największym sojusznikiem Ukrainy

Marek Tejchman zwrócił uwagę na ostre słowa Donalda Trumpa o Wołodymyrze Zełenskim.

To jest kwestia relacji między panem Zełenskim a panem Donaldem Trumpem. To jak Zełenski zachowuje się w stosunku do Polski, Polaków, po tym, jak powinien zrozumieć, że jest prezydentem niepodległej jeszcze Ukrainy, tylko dlatego, że Polacy mu pomogli, a swoją niewdzięczność wyraża niejednokrotnie - mówił Przemysław Czarnek.

Zwrócił uwagę, że jest "mieszkańcem Polski wschodniej, któremu strasznie zależy, żeby bomby przestały spadać kilkadziesiąt kilometrów od domu". Radziłbym, żeby pan Zełenski ułożył sobie lepiej relacje z największym sojusznikiem Ukrainy, jakim są Stany Zjednoczone. I nie liczył na jakiś Berlin, Paryż, czy Brukselę, która zdradziła Ukrainę przez kilkanaście lat przed wybuchem wojny w 2022 roku - przekonywał poseł PiS.

"Europa wyhodowała Putina, ludobójcę"

Gospodarz rozmowy zauważył, że Europa dała więcej pieniędzy Ukrainie niż USA.

Wie Pan, co Europa zrobiła, zanim dała te pieniądze? Najpierw wyhodowała Putina. Zrobiła z nim gigantyczne interesy, próbowała uzależnić energetycznie całą Europę od Putina, pomijała wszystkie i wybaczała mu wszystkie jego napady i agresje - od Czeczeni przez Gruzję, przez tragedię smoleńską, zajęcie Krymu, wschodniej Ukrainy już w 2014 przez "zielonych ludzików". Dalej z nim handlowała, dalej budowała Nord Stream, dalej sprzedawał sprzęt wojskowy. Miał za nic wszystkie apele i przestrogi, które formował choćby Lech Kaczyński - wymieniał Przemysław Czarnek.

Jak dodał, "ta Europa, która dała pieniądze Ukrainie, najpierw wyhodowała Putina, ludobójcę i dzisiaj jest winna Ukrainie wszelką pomoc".

Gość RMF FM zaznaczył, że ze sformułowaniem, że to Ukraina doprowadziła do wojny, "kompletnie" się nie zgadza. Wojnę rozpoczął Putin wyhodowany przez zachodnią Europę - dodał.

Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że "Stany Zjednoczone rozpoczęły jako pierwsze rokowania na temat tego, kiedy jak najszybciej można zakończyć działania zbrojne na Ukrainie".

Największym problemem Ukrainy nie do rozwiązania dzisiaj jest ubytek 10 mln ludzi w ciągu zaledwie kilku lat. To jest śmierć setek tysięcy młodych mężczyzn, ojców albo niedoszłych ojców rodzin - mówił.

Jak zauważył, "dopóki będziemy ładować bezmyślnie tylko i wyłącznie sprzęt w Ukrainę, która już nie ma ludzi do walki, i będziemy myśleć, że tylko tym sprzętem pokona Ukraina (...) dopóty będziemy bezsensownie zabijać Ukraińców".

Czarnek o immunitecie Ziobry

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytał o to, czy Zbigniew Ziobro straci dziś immunitet. Dzisiaj nie, bo są głosowania wstępne, jutro mamy głosowania ostateczne - powiedział polityk PiS-u.

Jeśli dogadali się w koalicji 13 grudnia, to immunitet jako taki pewnie straci. Ale oprócz immunitetu jest również sprawa głosowania nad zgodą Sejmu na aresztowanie na 30 dni, co byłoby straszną głupotą ze strony przynajmniej koalicjantów 13 grudnia - mówił poseł.

Być może politycznie by się to opłaciło Prawie i Sprawiedliwości? - zapytał Marek Tejchman. Być może tak. Jestem przekonany, że Zbyszek Ziobro jest przygotowany na wszystko - odpowiedział Przemysław Czarnek.

Poseł PiS o 800 plus dla Ukraińców

Gospodarz rozmowy zapytał o publiczne dyskusje dotyczące ograniczenia 800 plus dla Ukraińców. To nie są duże pieniądze. Po co nam takie podgrzewanie nastrojów? - zapytał Marek Tejchman.

Dlatego, że przyszedł czas na to, żeby zweryfikować to, co się dzieje od 3 lat - stwierdził Przemysław Czarnek.

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zwrócił uwagę na to, że większość Ukraińców pracuje i płaci pieniądze na nasze emerytury w przyszłości. I oni będą mieli dalej 800 plus - stwierdził poseł.

A dlaczego nie mają mieć, jeśli ich dzieci tu mieszkają, a oni tu pracują, a czasem z różnych powodów mogą wyjechać? - zapytał Marek Tejchman.

Dzisiaj czas szalonych migracji się zakończył. Można zweryfikować to, kto jest w Polsce na stałe, na dłużej, a kogo w ogóle nie będzie. Nie było to możliwe na samym początku - powiedział były minister edukacji.

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.