Wojewoda dolnośląska unieważniła uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia, która zakazywała używania wyrobów pirotechnicznych przez cały rok. Powodem decyzji była niezgodność uchwały z obowiązującymi ustawami - przekazali urzędnicy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. "W tej sytuacji samorząd nie może wprowadzać stałego, ogólnego zakazu w drodze przepisów porządkowych" - przekazał Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Dlaczego we Wrocławiu uchwalono zakaz używania fajerwerków?

Jak wojewoda uzasadniała unieważnienie uchwały?

Czy trwają prace nad zmianami ustawowymi ws. używania fajerwerków?

"Wojewoda Dolnośląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia zakazu używania wyrobów pirotechnicznych" - przekazano w komunikacie urzędu.

Zakaz używania fajerwerków: Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia

Wrocławscy radni przyjęli uchwałę o całorocznym zakazie używania fajerwerków na terenie miasta pod koniec stycznia. Miałby on obowiązywać zarówno w miejscach publicznych, jak i na prywatnych posesjach. Projekt uchwały został złożony przez radnych Lewicy. Za jego przyjęciem głosowało 27 radnych, a 8 było przeciwko.

Przeciwni wprowadzeniu zakazu byli radni PiS. Przewodniczący klubu PiS Łukasz Kasztelowicz wskazywał, że proponowane rozwiązania są niezgodne z prawem.

Z kolei prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił wówczas, że zakaz używania fajerwerków to "konsekwencja prowadzonej od dawna miejskiej polityki w tym zakresie".

Od lat przed każdą nocą sylwestrową apelowaliśmy o nieużywanie fajerwerków z myślą o ludziach i zwierzętach. Dla wielu seniorów, dzieci, osób chorych czy wrażliwych na hałas huk fajerwerków to nie radość, a stres, lęk i realne cierpienie - podkreślił Sutryk.

Wojewoda: Uchwala niezgodna z obowiązującymi ustawami

We wtorek o decyzji wojewody jako organu nadzorczego poinformowali urzędnicy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podkreślili, że wskazywane w uzasadnieniu uchwały m.in. na kwestie bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony zdrowia, spokoju publicznego oraz dobrostanu zwierząt to "ważne i społecznie istotne argumenty".

"Jednak obecne przepisy krajowe regulują zasady używania wyrobów pirotechnicznych, zarówno poprzez ustawę o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jak i przepisy Kodeksu wykroczeń. W tej sytuacji samorząd nie może wprowadzać stałego, ogólnego zakazu w drodze przepisów porządkowych" - napisano w komunikacie.

Jednocześnie urząd przypomniał, że w Sejmie trwają prace nad zmianami ustawowymi dotyczącymi używania fajerwerków. Zastrzeżono przy tym, że do czasu ewentualnych zmian "wojewoda jest zobowiązany działać w granicach obowiązującego prawa".

Podobny zakaz w grudniu ubiegłego roku uchwaliła Rada Miejska Szklarskiej Poręby. 13 stycznia wojewoda dolnośląska w wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdziła w całości jej nieważność, wskazując, że rada miejska nie może wprowadzać takich regulacji.