Wojewoda dolnośląska unieważniła uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia, która zakazywała używania wyrobów pirotechnicznych przez cały rok. Powodem decyzji była niezgodność uchwały z obowiązującymi ustawami - przekazali urzędnicy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. "W tej sytuacji samorząd nie może wprowadzać stałego, ogólnego zakazu w drodze przepisów porządkowych" - przekazał Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
- Dlaczego we Wrocławiu uchwalono zakaz używania fajerwerków?
- Jak wojewoda uzasadniała unieważnienie uchwały?
- Czy trwają prace nad zmianami ustawowymi ws. używania fajerwerków?
- Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.
"Wojewoda Dolnośląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia zakazu używania wyrobów pirotechnicznych" - przekazano w komunikacie urzędu.
Wrocławscy radni przyjęli uchwałę o całorocznym zakazie używania fajerwerków na terenie miasta pod koniec stycznia. Miałby on obowiązywać zarówno w miejscach publicznych, jak i na prywatnych posesjach. Projekt uchwały został złożony przez radnych Lewicy. Za jego przyjęciem głosowało 27 radnych, a 8 było przeciwko.
Przeciwni wprowadzeniu zakazu byli radni PiS. Przewodniczący klubu PiS Łukasz Kasztelowicz wskazywał, że proponowane rozwiązania są niezgodne z prawem.
Z kolei prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił wówczas, że zakaz używania fajerwerków to "konsekwencja prowadzonej od dawna miejskiej polityki w tym zakresie".
Od lat przed każdą nocą sylwestrową apelowaliśmy o nieużywanie fajerwerków z myślą o ludziach i zwierzętach. Dla wielu seniorów, dzieci, osób chorych czy wrażliwych na hałas huk fajerwerków to nie radość, a stres, lęk i realne cierpienie - podkreślił Sutryk.
We wtorek o decyzji wojewody jako organu nadzorczego poinformowali urzędnicy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podkreślili, że wskazywane w uzasadnieniu uchwały m.in. na kwestie bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony zdrowia, spokoju publicznego oraz dobrostanu zwierząt to "ważne i społecznie istotne argumenty".
"Jednak obecne przepisy krajowe regulują zasady używania wyrobów pirotechnicznych, zarówno poprzez ustawę o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jak i przepisy Kodeksu wykroczeń. W tej sytuacji samorząd nie może wprowadzać stałego, ogólnego zakazu w drodze przepisów porządkowych" - napisano w komunikacie.
Jednocześnie urząd przypomniał, że w Sejmie trwają prace nad zmianami ustawowymi dotyczącymi używania fajerwerków. Zastrzeżono przy tym, że do czasu ewentualnych zmian "wojewoda jest zobowiązany działać w granicach obowiązującego prawa".
Podobny zakaz w grudniu ubiegłego roku uchwaliła Rada Miejska Szklarskiej Poręby. 13 stycznia wojewoda dolnośląska w wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdziła w całości jej nieważność, wskazując, że rada miejska nie może wprowadzać takich regulacji.