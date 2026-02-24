Około 400 osób zostało ewakuowanych z powodu pożaru elewacji galerii handlowej przy ulicy Wyszogrodzkiej 144 w Płocku. Na szczęście nikomu nic się nie stało - przekazał RMF FM młodszy kapitan Wojciech Pietrzak, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze około godziny 18:00. Na miejsce wysłano pięć zastępów. Pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony - powiedział mł. kpt. Pietrzak. Uszkodzeniu uległa część elewacji galerii - dodał. Nikt nie został poszkodowany, ale konieczna była ewakuacja klientów i pracowników. Chodziło o około 400 osób. Galeria zostanie ponownie otwarta jutro.



