Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, który przewiduje uruchomienie elektronicznej platformy do sprzedaży mienia dłużników podatkowych. Portal eLicytacje, prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową, ma zapewnić większą przejrzystość, dostępność i bezpieczeństwo licytacji ruchomości oraz nieruchomości. Nowe przepisy mają wejść w życie już wkrótce, a start portalu planowany jest na 30 czerwca 2026 roku.

/ Shutterstock

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Powstanie portal eLicytacje, prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową.

Portal umożliwi sprzedaż online ruchomości i nieruchomości dłużników podatkowych.

Ogłoszenia i szczegóły ofert będą dostępne w jednym miejscu.

Rząd podjął decyzję o wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie egzekucji administracyjnej. Przyjęty projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zakłada stworzenie elektronicznego portalu eLicytacje, który będzie prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową. Nowa platforma ma umożliwić sprzedaż online zarówno ruchomości, jak i nieruchomości zajętych w toku postępowań wobec dłużników podatkowych.

Portal eLicytacje będzie centralnym miejscem, w którym znajdą się ogłoszenia o wszystkich sprzedażach prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych. Dzięki temu osoby zainteresowane zakupem mienia z licytacji będą miały łatwy dostęp do szczegółowych informacji o oferowanych przedmiotach i nieruchomościach.

Przejrzystość i bezpieczeństwo

Jednym z głównych celów wprowadzenia portalu eLicytacje jest zwiększenie przejrzystości procesów egzekucyjnych. Elektroniczna platforma pozwoli na śledzenie przebiegu licytacji w czasie rzeczywistym, co ma ograniczyć ryzyko niepożądanych zachowań, takich jak zmowy uczestników. Resort finansów podkreśla, że nowe rozwiązanie wzmocni społeczną kontrolę nad działaniami administracji oraz poprawi ochronę interesów dłużników podatkowych.

Nowy portal umożliwi każdemu zainteresowanemu zdalny udział w licytacjach. Przeglądanie ofert i śledzenie licytacji będzie możliwe bez konieczności logowania. Jednak aby wziąć udział w licytacji i składać oferty, konieczne będzie założenie konta w portalu eLicytacje oraz potwierdzenie tożsamości, na przykład za pomocą login.gov.pl.

Kiedy ruszy portal eLicytacje?

Uruchomienie portalu eLicytacje planowane jest na 30 czerwca 2026 roku. Ostateczny termin zależy jednak od daty wejścia w życie ustawy. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia, co oznacza, że już wkrótce można spodziewać się pierwszych kroków w kierunku wdrożenia tego innowacyjnego rozwiązania.