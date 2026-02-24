Według prognoz GUS do 2029 roku liczba dzieci w wieku 7–14 lat spadnie o około 5 proc., do 2034 roku – niemal o 20 proc., a do 2060 roku nawet o 30 proc. Czy puste szkoły bez uczniów to realny scenariusz? Jak Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza rozwiązać ten problem? Ile szkół będzie do likwidacji? Co dalej z nauczycielami z łączonych bądź likwidowanych szkół? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej.

Ustawa o małych szkołach została przyjęta przez Sejm i trafiła teraz do Senatu. Czy w związku z tym - nie powinno się zamrozić decyzji gmin o likwidacji szkół? Wiele placówek może nie doczekać zmian w prawie. Ile samorządy wydają obecnie na oświatę z własnej kasy, a ile dopłaca ministerstwo? Czy ministerstwo ma fundusze na ratowanie mniejszych placówek?

Czy edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa od września? Czy MEN pójdzie na kompromis w sprawie elementów zdrowia seksualnego w programie? Kiedy wrócą obowiązkowe prace domowe? Instytut Badań Edukacyjnych już raz wydał decyzję w tej sprawie. Czy eksperci osiągnęli w końcu porozumienie w tej sprawie?

Zapytamy także o prace nad projektem ograniczającym dzieciom dostęp do mediów społecznościowych. Od kiedy młodzi ludzie w Polsce poniżej 15 roku życia nie będą mogli z nich korzystać? Jak rząd chce zmusić platformy do tego, by skutecznie weryfikowały wiek użytkowników?

