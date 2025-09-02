Posła PiS Jana Dziedziczaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy m.in. o konflikt Pałacu Prezydenckiego z rządem. Co myśli na temat tzw. notatki MSZ dla prezydenta przed jego wizytą w Stanach Zjednoczonych? Jak ocenia szanse na pokój w Ukrainie? Jak uzyskać reparacje od Niemiec? Czy konflikt między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją przekreśla ich przyszłą współpracę?

Jan Dziedziczak będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM / Valdemar Doveiko / PAP

