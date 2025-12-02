Prezydent zawetował kolejną ustawę, tym razem tzw. ustawę łańcuchową, która miała wprowadzić zakaz trzymania psów na uwięzi. Ma w tej sprawie złożyć własny projekt. Czy Sejm przychyli się do propozycji ustawy prezydenta? Czy da się rządzić przy tak wielu wetach Karola Nawrockiego? Co dalej z Polską 2050 przy tak słabych sondażach? Który z kandydatów wyciągnie ugrupowanie z niskich notowań? O to Piotr Salak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapyta swojego gościa, którym będzie Mirosław Suchoń z Polski 2050.

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM porozmawiamy też o kryzysie w ochronie zdrowia i dwóch "okrągłych stołach", w trakcie których mają zostać wypracowane rozwiązania. Czy mamy do czynienia z realną chęcią naprawy ochrony zdrowia czy już politycznym sporem? Czy należy podnieść składkę zdrowotną?

Zapytamy też o to, czy Polska 2050 dalej będzie walczyć o obowiązkowe badania dla myśliwych.

Mirosław Suchoń / Marcin Suchmiel / RMF FM

